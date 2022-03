Der Kardashian-Jenner-Clan begrüßt ein neues Familienmitglied. Caitlyn Jenner freut sich über die Geburt ihres 20. Enkelkindes.

Ein neues Familienmitglied für den Kardashian-Jenner-Clan: Reality-TV- und Ex-Sport-Star Caitlyn Jenner (72) verkündet auf Instagram stolz die Geburt seines 20. Enkelkindes. Jenners Sohn Burt Jenner (43) und dessen Partnerin Valerie Pitalo sind zum dritten Mal Eltern geworden.

"Mein 20. Enkelkind!"

Caitlyn Jenner schwärmt in einer Story: "Mein 20. Enkelkind!" Sie liebe ihren Sohn und seine Freundin, schreibt die 72-Jährige weiter. Dazu teilt sie ein Bild, das Pitalo zuvor bei Instagram veröffentlicht hatte und das ihren Sohn Bodhi Burton (5) mit seinem Schwesterchen zeigt. Auf zwei weiteren Aufnahmen sind Papa Burt und Söhnchen William Behr (3) mit dem Baby zu sehen.

Die Tochter von Burt Jenner und Valerie Pitalo trägt den Namen Goldie Brooklyn und wurde am 19. März geboren. Die Kleine erblickte kurz nach 23:00 Uhr das Licht der Welt und wog bei der Geburt rund 4,6 Kilogramm bei einer Größe von etwa 55 Zentimetern. Das teilte ihre Mama bei Instagram zu einem Bild des Babys aus dem Krankenhaus mit. Auch der Papa veröffentlichte ein Foto von William mit Goldie.

Das ist der Kardashian-Jenner-Clan

Erst kürzlich wurde zudem Jenners Tochter Kylie (24) wieder Mutter. Die junge Unternehmerin brachte Anfang Februar einen Jungen zur Welt. Neben Tochter Stormi (4) ist es das zweite gemeinsame Kind mit dem Rapper Travis Scott (30). Eigentlich wollten die beiden ihren Sohn Wolf nennen, gerade erst teilte die 24-Jährige jedoch auf Instagram mit: "Zu eurer Information, der Name unseres Sohnes ist nicht länger Wolf. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass es der richtige war." Wie das Kind stattdessen künftig heißen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Caitlyn Jenner hat neben Burt und Kylie vier weitere Kinder: Kendall (26), Brody (38), Brandon (40) und Casey (41). Der Familienkreis ist aber noch deutlich größer. Denn sie war mehrfach verheiratet, darunter von 1991 bis 2015 mit Kris Jenner (66), die ihre vier Kinder Kourtney Kardashian (42), Kim Kardashian (41), Khloé Kardashian (37) und Rob Kardashian (35) mit in die Ehe brachte. Der Kardashian-Jenner-Clan ist unter anderem bekannt für seine Reality-TV-Show "Keeping Up with the Kardashians", die im vergangenen Sommer eingestellt wurde. Am 14. April startet jedoch das neue Format "The Kardashians", das in Deutschland beim Streamingdienst Disney+ zu sehen ist.