Ihre Teilnahme an der britischen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", ist schon wieder beendet: Caitlyn Jenner (70) wurde von den Zuschauern rausgewählt, wie unter anderem "The Sun" berichtet.

Als Jenner von der Entscheidung erfuhr, brach sie in Tränen aus und sagte, dass sie "ihre Familie schrecklich vermisst" habe. Zunächst war aber niemand anwesend, um sie in Empfang zu nehmen. Später wurde sie dann der "Sun" zufolge doch noch von Freundin Sophia Hutchins in ihrem australischen Hotel überrascht.