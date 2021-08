Von ihrer Schwangerschaft wusste man nichts, nun hat Caitriona Balfe auf Instagram das erste Bild mit ihrem kleinen Baby gepostet.

"Outlander"-Star Caitriona Balfe (41) hat einen kleinen Jungen auf die Welt gebracht! Die Schwangerschaft hatte die Schauspielerin vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Vater des Kindes ist ihr Ehemann, Musikproduzent Tony McGill.

Am Mittwoch postete sie eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der sie die kleine Hand ihres Babys hält. Dazu formulierte sie eine emotionale Bildunterschrift: "Ich war eine Weile nicht in den sozialen Netzwerken, da ich mir etwas Zeit genommen habe, um diesen kleinen Menschen zu erschaffen... Wir sind so dankbar für diese kleine Seele... Dass er uns erwählte, seine Eltern zu sein. Ich habe Ehrfurcht vor ihm und kann nicht anders, als ihn anzustarren und mich zu fragen, wer er werden wird, wohin er gehen wird und was er mit dem großen Abenteuer Leben tun wird..."

"Ungerecht, dass nicht für alle Kinder die gleiche Sicherheit besteht"

Auch die Weltpolitik beschäftigt die Schauspielerin angesichts des neuen Lebens. Sie sei dankbar für den Ort, an dem sie lebe und die Zeit, in die ihr Junge in Frieden und Sicherheit geboren werden konnte. "Dennoch sehe ich gerade jetzt so viele auf der Welt, die nicht dieselben Privilegien und Möglichkeiten haben, die in Hungersnöte oder Kriege hineingeboren werden, und wie ungerecht es ist, dass nicht für alle Kinder die gleiche Sicherheit besteht."

Anschließend bittet sie ihre Follower darum, sich ihr anzuschließen und Wohltätigkeitsorganisationen wie UNICEF zu unterstützen, die "die Hilfe brauchen, um den Vergessenen Würde und Hoffnung zu geben..."