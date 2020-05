Der erfolgreiche schottische DJ Calvin Harris (36, "This Is What You Came For") hat mit einem Tweet für Aufsehen gesorgt. Darin blickte er auf 2014 als ein für ihn "interessantes Jahr" zurück. "Ich habe mich in den UK-Charts nicht nur selbst von Platz 1 abgelöst, am Jahresende musste mein Herz in der Notaufnahme neu gestartet werden." In dem Tweet teilte der DJ ein Fan-Video, das ihn bei einem Auftritt beim Electric Daisy Festival in besagtem Jahr zeigt.

Im November 2014 musste Harris, der zu der Zeit mit den Songs "Summer" und "Blame" die Charts eroberte, große Auftritte absagen, dazu gehörte eine Performance bei den MTV Europe Music Awards. Bei seiner Absage via Twitter, die er erst 24 Stunden vor dem Auftritt ankündigte, nannte er als Grund Herzprobleme. Er werde abreisen und zu Hause nachsehen lassen, ob diese behandelt werden könnten, schrieb der DJ damals. Später hatte Harris bekannt gegeben, dass er an Herzarrhythmie leide und sich seit der Diagnose von Alkohol fernhalte. "Alles macht ein bisschen weniger Spaß, aber die Herzrhythmusstörungen sind weg", twitterte er im Dezember 2018.