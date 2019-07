Schauspieler Cameron Boyce ("Descendants - Die Nachkommen") ist tot. Der Disney-Channel-Star starb im Alter von nur 20 Jahren. Seine Familie bestätigte die Nachricht von Boyces Tod dem US-Nachrichtensender "ABC" Samstagnacht. Demnach starb Boyce an den Folgen einer Krankheit, wegen der der Schauspieler in Behandlung war.

"Aus tiefster Trauer müssen wir berichten, dass wir Cameron an diesem Morgen verloren haben", sagte ein Sprecher der Familie zu "ABC". "Er starb im Schlaf an einem Anfall, der die Folge einer andauernden Krankheit war, wegen der er in Behandlung war." Mit Boyce habe die Welt eines ihrer hellsten Lichter verloren, aber sein Geist werde in der Güte und dem Mitgefühl weiterleben, die er seinen Mitmenschen entgegengebracht habe.

Familie bittet um Privatsphäre

"Wir sind zutiefst betroffen und bitten um Privatsphäre in dieser äußerst schwierigen Zeit, da wir über den Verlust unserer kostbaren Sohnes und Bruders trauern", teilte die Familie darüber hinaus mit. Boyce hatte sein Leben in den letzten Jahren der Wohltätigkeitsarbeit gewidmet. Für seinen Einsatz war der 20-Jährige ausgezeichnet worden, etwa im vergangenen Jahr, als er für ein Brunnenprojekt in Swasiland, im Süden Afrikas, 30.000 Dollar an Spendengeldern eingesammelt hatte.