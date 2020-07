Der Disney-Star Cameron Boyce starb am 6. Juli vergangenen Jahres im Alter von nur 20 Jahren an einem epileptischen Anfall. Boyce befand sich aufgrund der ihm bekannten Erkrankung bereits seit Jahren in medizinischer Behandlung. Rund ein Jahr nach seinem Tod widmen Familie und Kollegen dem Schauspieler emotionale Posts in den sozialen Medien.

Salma Hayek postet innigen Schnappschuss

Salma Hayek (53) stand für den Film "Grown Ups" (2010) mit Cameron Boyce vor der Kamera. "Ich denke an all die Freude, die Cameron Boyce uns gegeben hat", schreibt sie auf Instagram zu einem Foto, auf dem die Schauspielerin den damals noch jungen Kollegen in den Armen hält.

Sofia Carson (27) arbeitete mit Boyce in der "Descendants"-Disney-Reihe zusammen. "An unseren Engel: Es sind 365 Tage vergangen, an jedem einzelnen wurdest du vermisst. Und an jedem Tag ein bisschen mehr", schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Boyce. "Dass du nicht mehr bei uns bist, schmerzt so sehr. Aber du schaffst es irgendwie, unsere Welt immer noch strahlen zu lassen. Unser ewiger Junge", fügt die Schauspielerin hinzu. Sie vermisse ihn und werde ihn für immer lieben.

Schauspielkollegin Skai Jackson (18) widmete Boyce zwei Tweets. "Ein Jahr im Himmel... Die Zeit vergeht so schnell... Alle vermissen und lieben dich, ich hoffe, du weißt das und kannst es sehen", kommentiert sie ein Foto des Schauspielers. Zudem veröffentlichte sie ein Video von Boyce, in dem er einen Song im Hintergrund mitspricht und vor der Kamera performt.

Victor Boyce teilt rührendes Video

Sein Vater Victor Boyce postete ein gemeinsames Bild mit seinem Sohn und schreibt dazu: "Die Erinnerung an ihn ist ein Segen." Zudem stellte Victor Boyce ein Video auf seine Instagram-Seite ein, in dem sein Sohn beim Gitarre spielen und Singen zu sehen ist.

Adam Sandler veröffentlichte Ende Mai eine Widmung

Schauspieler Adam Sandler (53) widmete Boyce bereits Ende Mai einen Post. Am 28. Mai wäre der Disney-Star 21 Jahre alt geworden. "Happy Birthday, Cameron. So ein toller Junge. Wir vermissen ihn alle sehr, insbesondere seine wunderbare Familie", schrieb Sandler in seinem Posting. Dazu verlinkte er die Webseite der Stiftung, die die Familie von Boyce ins Leben gerufen hat und damit über Epilepsie aufklären möchte.