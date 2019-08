Nach dem plötzlichen Tod von "Descendants"-Star Cameron Boyce (1999-2019) wird der Schauspieler nun am Ende von Teil 3 gewürdigt. Im Abspann des Disney-Channel-Films wurde ein zweiminütiges Video hinzugefügt, das den US-Darsteller während seiner gesamten Karriere von "Jessie" bis zu allen drei "Descendants"-Filmen zeigt.

Cameron Boyce starb am 6. Juli 2019 in Hollywood, Kalifornien. Vor seinem Tod hatte er einen Epilepsieanfall. Das teilte der Sprecher der Familie dem US-Sender "ABC" mit. Sein Schauspieldebüt feierte Boyce mit dem Horrorfilm "Mirrors" (2007) an der Seite von Kiefer Sutherland (52). Zwei Jahre später spielte er Adam Sandlers (52) Sohn in "Kindsköpfe". Den Durchbruch bescherte ihm die Fernsehfilmreihe "Descendants - Die Nachkommen" (2015, 2017, 2019). Teil 3 wurde am 2. August auf dem Disney Channel ausgestrahlt.