Erstmals seit 2014 dreht Cameron Diaz wieder einen Film. Nun gibt es erste Fotos vom Set der Rom-Com mit Jamie Foxx.

Eigentlich hatte sie ihre Schauspielkarriere aufgegeben, im Juni wurde aber bekannt, dass Cameron Diaz (50) ihren "Ruhestand" für einen Netflix-Film beendet. Nun gibt es erste Bilder von den Dreharbeiten für die romantische Komödie "Back in Action", in der Diaz neben Jamie Foxx (55) zu sehen sein wird.

Fotos vom Set in London, die der "Mail Online" vorliegen, zeigen das Duo in rote Decken eingewickelt. Wovon "Back in Action" handeln wird, ist noch nicht bekannt. Die Schnappschüsse zeigen das Paar allerdings auch Arm in Arm mit zwei Kindern, die wohl ebenfalls Teil des Films sind. Ein weiteres Foto zeigt Diaz, wie sie Schauspielerin Glenn Close (75) umarmt, die ebenfalls im Film zu sehen sein wird. Fest steht auch, dass Seth Gordon (46) Regie führt - nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Brendan O'Brien geschrieben hat.

Rückkehr aus der Rente

Diaz hatte ursprünglich 2018 verkündet, Hollywood den Rücken kehren zu wollen, um sich mehr auf ihre Familie zu konzentrieren. Ihre letzte Rolle im Musicalfilm "Annie" lag da schon vier Jahre zurück.

2019 wurden sie und Ehemann Benji Madden (43) Eltern einer Tochter. Sie könne sich nicht vorstellen, "an einem Filmset sein zu müssen, das mich 14 bis 16 Stunden am Tag von meinem Kind fernhält", sagte sie nach der Geburt.