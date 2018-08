Good-Charlotte-Gitarrist Benji Madden (39, "The Anthem") hat seiner Frau Cameron Diaz (46, "Bad Teacher") auf Instagram eine öffentliche Liebeserklärung zu ihrem Geburtstag gemacht: "Es gäbe so viel zu schreiben, so viele Dinge, die dich so besonders und mich so stolz auf dich machen. Danke, dass du für mich die beste Freundin und Partnerin bist, die man auf der Reise namens Ehe haben kann", heißt es in dem emotionalen Post.

Auf dem dazugehörigen Foto posieren Benji und Cameron, die seit 2015 verheiratet sind, in lässiger Alltagskleidung vor einem See. Weiter schreibt Benji: "Die Art wie du dein Leben lebst und dein Mitgefühl für die Welt aus deinen Augen strahlt inspirieren mich täglich dazu, der beste Mann zu sein, der ich in diesem Leben sein kann. Du bist die Wahrhaftige. Ich bin so dankbar immer und für immer Dein zu sein und dich meine 'one and only' nennen zu dürfen. Wahre Liebe (sic)."

Die Fans sind von so viel Gefühl ähnlich überwältigt wie es die Schauspielerin sein dürfte. Neben dem Post finden sich zahlreiche Kommentare wie: "Wahre Liebe und wahre Seelenverwandte. Ich bin froh, dass ihr euch gefunden habt" oder "Oh Gott, das ist so süß, ich sterbe!"