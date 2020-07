Zwei Jahre hat es gedauert, nun kann Hollywood-Star Cameron Diaz (47, "Sex Tape") ihre ersten zwei eigenen Weine präsentieren. Die Tropfen namens Avaline sollen Bio-Weine in "ihrer reinsten Form" sein.

Den Launch der Weinmarke gab Diaz via Instagram bekannt. Bei einem Glas Wein mit ihrer guten Freundin, der Unternehmerin Katherine Power, vor zwei Jahren sei ihnen bewusst geworden, dass sie die Inhaltsstoffe von allen Dingen kennen würden, die sie ihrem Körper zuführen würden. "Warum also nicht auch Wein?", fragte Diaz. In einem weiteren Statement, aus dem unter anderem das US-Magazin "People" zitiert, gab Diaz allerdings zu, nichts von der Wein-Herstellung gewusst zu haben: "Wir fanden heraus, dass die meisten Weine nicht aus Bio-Trauben hergestellt werden und dass sie mit über 70 Zusatzstoffen angereichert werden können."

Für ihren eigenen Wein hätten sie auf all diese Dinge verzichten wollen, erzählte Diaz weiter. Ihr Ziel sei es gewesen, Wein in "seiner reinsten Form" herzustellen. Das Angebot von Avaline umfasst bislang einen Weiß- und einen Roséwein. Eine Flasche kostet 24 Dollar (umgerechnet rund 21 Euro).

Schwierige Namensfindung

Die Namensgebung habe sich als schwierig erwiesen, da alle Namen, die in Betracht kamen, bereits vergeben waren. Also griffen die Neu-Winzer auf einen Online-Baby-Namen-Finder zurück: "Wir haben unzählige Seiten für Baby-Namen durchforstet", verriet Diaz in einem Interview mit der US-Ausgabe des Modemagazins "InStyle". Bei Avaline seien sich beide dann einig gewesen: "Das ist er."