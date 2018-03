In "Annie" war sie Ende 2014 in den USA zuletzt auf der großen Leinwand zu sehen. Jetzt hat Cameron Diaz (45) offenbar bestätigt, dass sie "eigentlich in Rente" ist. Zuvor hatte es schon viele Spekulationen über die 45-Jährige und ihre Hollywood-Karriere gegeben.

Ihre Schauspiel-Kollegin Selma Blair (45) hatte vor wenigen Wochen erst mit einem Interview einen ziemlichen Aufruhr verursacht. Am Rande einer Veranstaltung soll Blair Medienberichten zufolge erzählt haben, dass ihre Freundin Cameron Diaz die Schauspielerei an den Nagel gehängt habe. Blair erklärte später alles zum großen Missverständnis und stellte über Twitter klar, dass sie lediglich einen Witz gemacht habe: "Cameron Diaz geht nicht in Rente", schrieb sie.

Eigentlich doch im Ruhestand...

Ein Körnchen Wahrheit steckte wohl aber doch in Blairs Aussage, wie Cameron Diaz nun selbst erklärte. In einem Reunion-Interview der "Super süß und super sexy"-Stars sagte sie "Entertainment Weekly", dass sie pensioniert sei. In dem Gespräch stellten Diaz, Blair und Christina Applegate (46) fest, dass sie seit den Dreharbeiten zu dem Film im Jahr 2002 nicht mehr zusammengekommen sind. Diaz sagte daraufhin: "Ich bin eigentlich im Ruhestand, also würde ich euch gerne sehen, meine Damen." Applegate willigte schnell ein, da sie gerade auch nicht viel arbeite, sie sei "halb in Rente", scherzte sie. "Ich bin eine Mutter, das ist mein Job."

Cameron Diaz scheint vor allem ihr privates Glück in vollen Zügen zu genießen. Im Jahr 2014 lernte sie Musiker Benji Madden (39) kennen und lieben. Nicole Richie (36), Maddens Schwägerin, hatte sie einander vorgestellt. Das Paar heiratete sieben Monate später, im Januar 2015, in einer intimen Zeremonie in ihrem Haus in Beverly Hills. Gemeinsame öffentliche Auftritte sind jedoch Fehlanzeige, nur hin und wieder gab es in der Vergangenheit einen romantischen Instagram-Post.