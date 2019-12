"Ich war da auf jeden Fall schon verliebt. Ich denke wir beide waren es, aber wir waren dumm. Wir verhielten uns wie Babys."

In der "Ellen Show" mit Talkmasterin Ellen DeGeneres (61) offenbarte Sängerin Camila Cabello (22, "Living Proof") jetzt, dass sie sich bereits vor Jahren in ihren Freund Shawn Mendes (21, "If I Can't Have You") verliebte. Das berichtet die "Daily Mail". Vor fünf oder sechs Jahren hätten sich die beiden auf der Austin-Mahone-Tour kennengelernt, erzählte sie. Schon da habe sie für ihn geschwärmt, räumte sie nun ein. Womöglich hätte aus den Turteltauben schon viel früher ein Paar werden können. Cabello denkt, dass auch Mendes damals schon ein Auge auf sie geworfen hatte, aber die beiden sich "wie Babys verhalten" hätten. Am Ende fügte sie noch lachend hinzu: "Naja, jetzt sind wir erwachsen." Cabello und Mendes sind seit 2019 offiziell liiert.