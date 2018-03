Camila Cabello (21, "Crying in the Club") war einst Mitglied bei Fifth Harmony ("Worth it"), hat die Gruppe allerdings verlassen und startet seitdem alleine durch. Im Interview mit Dan Wootton hat sie erzählt, wie es ihr ergangen ist: "Ich bin so glücklich mit meinem Leben. Gar nicht unbedingt auf die Karriere bezogen, sondern einfach auf das Leben."

Die Sängerin geht sogar noch weiter und meint, dass sie derzeit auf Wolke sieben schwebe und noch nie so happy war. Scheint so, als hätte sie damals die richtige Entscheidung getroffen!