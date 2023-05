Shawn Mendes und Camila Cabello: Wieder in einer romantischen Beziehung?

Musiker-Pärchen turtelt durch New York

Camila Cabello und Shawn Mendes Musiker-Pärchen turtelt durch New York

Das Liebes-Comeback von Camila Cabello und Shawn Mendes scheint perfekt zu sein. Dies verraten neue Pärchen-Fotos aus New York.

Nach vielen Spekulationen scheinen nun keine Zweifel mehr zu bestehen: Camila Cabello (26) und Shawn Mendes (24) geben ihrer Liebe offensichtlich eine zweite Chance - und haben nicht vor, dies vor ihren Fans geheim zu halten.

Auf neuen Fotos, die das Magazin "TMZ" am 23. Mai veröffentlichte, sieht man die beiden jungen Popstars wie in alten Zeiten händchenhaltend und bester Laune durch Manhattan flanieren.

Liebescomeback des Jahres?

Da die beiden bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen im Pärchen-Modus gesichtet wurden, wird die Öffentlichkeit hier wohl Zeuge eines der schönsten Liebes-Comebacks des Jahres.

Erste Vermutungen kamen im April auf, als man die Sängerin und den Sänger knutschend auf dem Coachella Festival in Kalifornien erwischte. Wenig später wurden die beiden Arm in Arm vor einem Restaurant in Los Angeles gesichtet.

"Romantische Beziehung" reloaded

Im November 2021 machten Cabello und Mendes auf Instagram ihre Entscheidung bekannt, nach zwei Jahren ihre "romantische Beziehung zu beenden". Wie die jüngsten Pärchen-Pics nun verdeutlichen, haben sie diese traurige Entscheidung allem Anschein nach noch einmal gründlich überdacht.