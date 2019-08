"365 Tage. Ich liebe dich."

Camila Mendes (25, "The Perfect Date") feiert ein besonderes Jahr: Mit einem süßen Kussfoto auf Instagram macht sie ihrem Freund Charles Melton (28, "The Sun is also a star") eine Liebeserklärung zu ihrem Einjährigen. Die beiden genießen einen romantischen Sonnenuntergang am Wasser. Die zwei Schauspielstars haben sich am Set zur Netflix-Serie "Riverdale" kennengelernt, die 2017 Premiere feierte. Melton ist seit Staffel zwei als Reggie Mantle zu sehen, Mendes spielt seit Staffel eins Veronica Lodge. Im vergangenen Oktober machte Mendes die Beziehung via Instagram öffentlich. Auf dem Bild umarmten sich die beiden Jung-Stars liebevoll. "Meins", kommentierte die Schauspielerin den Schnappschuss.