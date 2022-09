von Christina Klein Königsgemahlin Camilla zeigt, dass sie in den letzten Jahrzehnten viel zum Thema Pflichterfüllung von ihrer Schwiegermutter, der Queen lernte. Trotz eines gebrochenen Zehs besucht Camilla zahlreiche Veranstaltungen in der Trauerzeit.

Queen Elizabeth II. starb am 8. September, nur eine Woche vorher soll sich Königsgemahlin Camilla auch noch den Zeh gebrochen haben, so berichtet es das britische Newsportal "The Daily Telegraph". Trotzdem zieht sie unter Schmerzen das königliche Programm durch, und das auch noch auf hohen Schuhen.

Wer vielleicht bisher Zweifel an der Regentschaft von König Charles III. und seiner Königsgemahlin Camilla hatte, wird nun eines Besseren belehrt. Denn Königsgemahlin Camilla scheint einen ähnlichen Ehrgeiz zu besitzen, wie die verstorbene Königin. Nicht nur, dass sie einst Jahrzehnte nicht von ihrer Liebe zu Prinz Charles abließ, bis sie nach Prinzessin Dianas Tod doch zusammenfanden und heirateten, nun zieht sie als neue König wohl unter Schmerzen alle Termine durch.

Nur am vergangenen Donnerstag, dem 15. September, eine Woche nachdem die Königin verstorben war, gönnte sich das neue Königspaar eine Auszeit in ihrem Haus in Highgrove in der Nähe von Tetbury, Gloucestershire. Schon heute sind sie wieder in Amt und Würden. Laut des "The Daily Telegraph" soll die 75-Jährige "ziemlich starke Schmerzen" haben. Eine Quelle verriet weiter: "Es ist, gelinde gesagt, ein unglücklicher Zeitpunkt, aber sie ist absolut professionell".

Das Königshaus gibt keine Informationen zu Camillas Gesundheitszustand raus

Die Nachrichtenagentur PA wandte sich laut "The Daily Mail" an den Sprecher des Königs, um den Zustand seiner Frau zu erfragen. Dort soll es geheißen haben: "Wir werden uns nicht zu medizinischen Zuständen äußern."

Am heutigen Freitag reist das königliche Paar Wales – der erste Besuch des Königs, seit er den Thron bestiegen hat. Der König und Camilla werden an einem Gottesdienst in der Kathedrale von Llandaff teilnehmen, bevor ihnen im walisischen Parlament, dem Senedd, das Beileid zum Tod von Königin Elizabeth II. ausgesprochen wird. Außerdem soll es eine Privataudienz mit dem walisischen ersten Minister Mark Drakeford und dem Vorsitzenden in Cardiff Castle geben.

Zu Ehren von König Charles III. wird auch ein Empfang stattfinden, der von der walisischen Regierung ausgerichtet wird. Noch am heutigen Abend werden der König und seine Königsgemahlin bereits zum Buckingham Palace zurückkehren, um Glaubensführer im Bow Room zu empfangen.

Quellen: Daily Mail, The Sun, The Daily Telegraph