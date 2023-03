König Charles III. und seine Gemahlin Camilla in Abendgarderobe in Schloss Bellevue

Staatsbankett in Bellevue

Staatsbankett in Bellevue Mit Tiara und den Juwelen der Queen: Camilla glänzt mit majestätischem Auftritt

König Charles III. kam zum Staatsbankett ins Schloss Bellevue, aber der Star des roten Teppichs war seine Gemahlin Camilla. Sie hatte sich ordentlich in Schale geworfen und präsentierte auch wichtige Schmuckstücke.

Der britische König Charles III. ist mit seiner Frau Camilla auf Deutschlandbesuch. Am Mittwoch besuchten die Royals das Berliner Schloss Bellevue, den Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Abend wurde dort zu Ehren des Königspaars ein Staatsbankett ausgerichtet. Die Herren kamen im Frack, aber der besondere Hingucker war der Auftritt von Camilla in majestätischem Aufzug.

Die Königingemahlin kam in einem schwarzen Abendkleid, das über und über mit silbernen Stickereien besetzt war. Dabei handelt es sich um ein Kleid von Designer Bruce Oldfield, der auch Camillas Kleid für die noch folgende Krönungszeremonie im Mai kreieren soll. Oldfield hat schon in der Vergangenheit für Camilla gearbeitet und einst auch Outfits der verstorbenen Diana entworfen.

Camilla präsentiert prachtvollen Schmuck

Einen genauen Blick warfen Royal-Fans auch auf den prachtvollen Schmuck, den Camilla in Bellevue trug. Auf dem Kopf saß die diamantbesetzte Honeycomb Boucheron Tiara, die Camilla von der verstorbenen Queen Elizabeth erhalten hat. Auch die prachtvolle Halskette hat zuvor der verstorbenen Elizabeth gehört – diese hatte sie 1974 als Hochzeitsgeschenk von reichen Londoner Geschäftsleuten erhalten.

Doch damit nicht genug der Würdigung von Elizabeth: An der linken Schulter trug Camilla zudem eine Brosche mit dem Abbild der jungen Queen. Bei dem Schmuckstück handelt es sich um den Familienorden der Königin. Weiter unten am Kleid prangt zudem der Garter Star, Queen Victorias Familienorden sowie das Große Verdienstkreuz, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihr übergeben hatte. Royale Fans zeigten sich überwiegend begeistert vom Dress der Königin. "Sie sieht wahrlich majestätisch aus", "Die Königin sieht umwerfend aus", "Camilla ist ein Lichtblick", waren nur einige der vielen lobenden Kommentare auf Twitter.