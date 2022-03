Emerald Fennell spielt in "The Crown" die junge Camilla Parker-Bowles. In London kam es jetzt zum Aufeinandertreffen der beiden – und die Frau von Prinz Charles bewies Humor.

Zum Internationalen Frauentag hat Herzogin Camilla eine Reihe engagierter Frauen in ihrer Londoner Residenz Clarence House empfangen. Unter den Eingeladenen war auch Schauspielerin und Autorin Emerald Fennell. Die 36-Jährige verkörpert in der Netflixserie "The Crown" die junge Camilla Parker-Bowles – insofern war das Aufeinandertreffen der beiden Frauen nicht uninteressant.

Fennell gestand der britischen Zeitung "The Telegraph", dass sie durchaus aufgeregt war. "Ich hatte Angst, dass ich in den Tower geworfen werden könnte, aber so weit, so gut", scherzte die Britin und nannte Camilla eine "absolut beeindruckende Person". Die Frau von Thronfolger Prinz Charles engagiert sich seit vielen Jahren für Wohltätigkeitsorganisationen und Projekte, bei denen es primär um Frauen geht.

Camillas Humor und Tränen der ukrainischen Botschaftergattin

Emerald Fennell attestierte Camilla zudem die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können. "Sie steht schon so lange im Rampenlicht und hat es immer mit viel Anmut und Humor überstanden." Dass sie Humor besitzt, bewies Camilla während ihrer Rede. Da sagte die 74-Jährige: "Es ist beruhigend zu wissen, dass mein fiktives Alter Ego hier ist, um zu übernehmen, falls ich plötzlich vom Stuhl fallen sollte. Also, Emerald, sei bereit!"

Worüber sie sich mit Camilla während ihres Vieraugengesprächs unterhielt, wollte Fennell allerdings nicht verraten. "Ich werde sehr diskret sein", sagte die Oscar-Preisträgerin und zitierte das britische Sprichwort "loose lips sink ships" (etwa: Ein lockeres Mundwerk richtet großen Schaden an).

Frau von Prinz Charles Von der Hassfigur zur Königsgemahlin: der Aufstieg von Herzogin Camilla 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Es ist eine besondere Geste der Queen: Anlässlich ihres 70. Thronjubiläums veröffentlichte die britische Königin Elisabeth II. ein Schreiben, mit dem sie festlegte, dass ihre Schwiegertochter Camilla nach der Thronbesteigung von Prinz Charles den Titel "Queen Consort" (Königsgemahlin) tragen werde. Bislang war erwartet worden, dass die 74-jährige sich nur "Prinzgemahlin" nennen dürfe. Normalerweise werden die Ehefrauen von Königen als "Queen Consort" gekrönt. Dies war auch bei der Mutter und Großmutter der heutigen Queen der Fall. Im Fall von Camilla, die vor Jahrzehnten für das Aus der Ehe von Prinz Charles und Prinzessin Diana verantwortlich gemacht wurde, war die Frage jedoch lange strittig. Prinz Charles sagte, er sei "berührt und geehrt" von der Entscheidung seiner Mutter. Mehr

Neben den witzigen gab es bei dem Treffen aber auch sehr ernste Momente. Ebenfalls eingeladen war Inna Prystaiko, die Frau des ukrainischen Botschafters in Großbritannien. Sie berichtete unter Tränen vom Krieg in ihrem Land. "Heute gibt es kein Lächeln und keinen Frieden, nur Entsetzen und Trauer in den Augen jeder ukrainischen Frau, Mutter und Ehefrau. Wir müssen unsere Todesopfer zählen und ihre verängstigten, weinenden Kinder sehen, die gezwungen sind, mit ihren Müttern und Schwestern aus ihrer Heimat zu fliehen und ihre Väter zurückzulassen, um unser Land zu verteidigen", sagte sie.

Camilla und Inna Prystaiko hatten sich bereits in der vergangenen Woche in der ukrainischen Kathedrale in London getroffen. Als die Botschaftergattin in Tränen ausbrach, umarmte sie Camilla – entgegen des Protokolls. Nach dem Termin wurde bekannt, dass Charles und Camilla eine "beträchtliche" Summe aus ihrem Privatvermögen für die Ukraine gespendet haben.

Quelle: "Daily Mail"