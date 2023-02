von Catrin Bartenbach Die Krisen in Großbritannien sind zahlreich, da wollen auch König Charles III. und seine Gemahlin Camilla ein kleines Zeichen setzen. Für ihre Krönung im Mai setzen sie auf eine kostengünstigere und nachhaltigere Krone – und auf eine Hommage an Elizabeth II.

Die verstorbene Queen bemerkte aufgrund ihres wohl einmaligen Herrschaftswissens zum Thema Krone einmal sehr treffend: "There are some disadvantages to crowns, but otherwise they are quite important things!" ("Kronen haben zwar einige Nachteile, aber ansonsten sind sie schon sehr wichtig!")

Diese Erfahrung muss nun auch Camilla machen, seit September letzten Jahres Königsgemahlin an der Seite ihres Mannes Charles III. und ab 6. Mai 2023 nun voraussichtlich selbst Kronenträgerin.