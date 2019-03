Der gebürtige Düsseldorfer Campino (56) ist jetzt auch Brite. Das bestätigte der britische Botschafter in Berlin via Twitter: "An Tagen wie diesem liebe ich meinen Job. Ich hatte heute das Vergnügen, die Einbürgerungsfeier für meinen Freund und nun auch Landsmann #Campino vorzunehmen!", kommentierte Sir Sebastian Wood (57) das Foto, das die beiden beim fröhlichen Händeschütteln zeigt. Die Zeremonie, Eid und Urkunde inklusive, fand am Montag in der britischen Botschaft in Berlin statt.

Damit hat der Frontman der Punkrock-Band Die Toten Hosen (seit 1982, "Weil du nur einmal lebst") die doppelte Staatsbürgerschaft. Warum er nun auch die britische angenommen hat, ist nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass Andreas Frege, wie der Musiker gebürtig heißt, der Sohn einer englischen Mutter ist.