Tote-Hosen-Frontmann Campino versteigert eine Feuerwehrjacke, die er lange Zeit auf der Bühne getragen hat.

Sänger Campino (61), Frontmann der Toten Hosen, versteigert eine besondere Jacke für den guten Zweck. "Wir freuen uns, dass die Versteigerung der Feuerwehrjacke, die Campino letztes Jahr von der Düsseldorfer Feuerwehr zum 40. Bandjubiläum geschenkt bekommen hat, so gut angelaufen ist", schreibt die Band in einem Instagram-Post, in dem Bilder der Jacke zu sehen sind. Die auf seinen Namen personalisierte und jetzt von allen Bandmitgliedern unterschriebene Feuerwehrjacke habe Campino jeden Abend getragen, wenn die Band den Song "112" gespielt habe, heißt es weiter. Der Erlös der Versteigerung komme den Opfern des Anschlages zugute, der sich Mitte Mai in Ratingen ereignete.

"Bestimmt habt ihr von dem schrecklichen Vorfall gehört, als es bei einem Brandanschlag auf Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen, Polizei und Rettungsdienst zu einer Explosion kam", schreibt die Band. "Es hatte sich eigentlich um einen Routineeinsatz gehandelt, die zu Hilfe gerufenen Kräfte waren völlig ahnungslos, 35 Menschen wurden bei diesem Vorfall verletzt, neun von ihnen sogar so schwer, dass sie zum Teil im Koma lagen und bis heute liegen." Die Musiker hoffen laut Posting "auf viele, die mitbieten und bedanken uns jetzt schon bei euch".

So lange können die Fans noch mitbieten

In der Beschreibung zur Ebay-Auktion wird zu der Jacke des Weiteren erklärt: "Hier bietet sich euch die einmalige Gelegenheit, die Feuerwehrjacke zu ersteigern, die Campino seit der 40 Jahre-Jubiläumstour 'Alles aus Liebe' bei dem Lied '112' auf der Bühne angezogen hat. Die Toten Hosen haben diese Feuerwehrjacke von der Feuerwehr Düsseldorf 2022 zu ihrem Bandjubiläum geschenkt bekommen und seitdem begleitete sie die Fünf bei allen Liveauftritten. Die Jacke wurde speziell für Campino personalisiert und trägt in der Innenseite seinen Namen und eine individuelle Nummer (1982)." Die Auktion geht noch bis zum 20. Juli, das Gebot steht bisher bei 7.450 Euro (Stand: 11. Juli, 17:45 Uhr).