Aus den beiden Serienstars Candice King (31) und Kayla Ewell (33) sind nicht nur Freunde, sondern auch Partner geworden: Die Schauspielerinnen haben gemeinsam den Podcast "Directionally Challenged" aus der Taufe gehoben. Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account grüßen sie von ihrem Arbeitsplatz. Ihr Podcast richtet sich vor allem an alle Frauen jenseits der 30 und versteht sich als eine Art Ratgeber. Regelmäßig kommen darin auch Experten zu Wort.

Ewell und King lernten sich am Set der erfolgreichen Mysterie-Serie "The Vampire Diaries" (2009-2017) kennen. Ewell war in der ersten Staffel als Vicky Donovan zu sehen und kehrte anschließend in mehreren Gastauftritten zurück. King spielte mit Caroline Forbes eine der Hauptrollen. Nach dem Serienende im Jahr 2017 trat sie in einigen Folgen des Spin-offs "The Originals" auf.