Tom Hanks und Rita Wilson auf dem roten Teppich in Cannes

Tom Hanks und sein vermeintlicher Wutausbruch: Was laut Ehefrau Rita Wilson hinter den Cannes-Bildern steckt

Filmfestspiele Tom Hanks und sein vermeintlicher Wutausbruch: Was laut Ehefrau Rita Wilson hinter den Cannes-Bildern steckt

Bilder vom roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes zeigten einen vermeintlich aufgebrachten Tom Hanks, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Rita Wilson mit einem Festivalangestellten diskutierte. Jetzt klärt Wilson auf, was dahintersteckte.

Neben Keanu Reeves gehört Tom Hanks zu den wenigen Hollywoodstars, denen kein schlechter Ruf anhängt und die in ihrer Karriere praktisch nie mit Diva-Verhalten auffällig wurden. Hanks ist seit Jahrzehnten einer der wenigen netten Typen in der Filmbranche.

Cannes: Tom Hanks in vermeintlichem Streit mit Mitarbeiter

Umso verwunderter waren viele Fans, als kürzlich Bilder aus Cannes die Runde machten, auf denen es so aussieht, als würde Hanks gemeinsam mit seiner Ehefrau Rita Wilson einen Festivalmitarbeiter zur Schnecke machen. Der nette Mister Hanks – am Ende doch ein aufbrausender Superstar? Mitnichten, glaubt man Rita Wilson selbst.

Nachdem gleich mehrere Zeitungen über den angeblichen Vorfall berichteten und vermuten ließen, Hanks sei ausgerastet, bezog sie selbst auf Instagram Stellung. In ihrer Story veröffentlichte die Ehefrau des Oscarpreisträgers den Screenshot eines Presse-Berichts und schrieb dazu: "Das nennt man 'Ich kann dich nicht hören. Die Leute schreien. Was hast du gesagt? Wohin sollen wir gehen?'" Es habe sich also schlichtweg um ein Organisationsproblem gehandelt.

76. Filmfestival Cannes Filmfestspiele 2023: Diese Filme sind in diesem Jahr nominiert 1 von 23 Zurück Weiter 1 von 23 Zurück Weiter Jeanne du Barry "Mein ein, mein alles"-Regisseurin Maïwenn erzählt im Historienfilm "Jeanne du Barry" die Geschichte der Jeanne Vaubernier, einem Mädchen aus dem Volk, das ihre Reize nutzt, um in der Gesellschaft aufzusteigen. Ihr Ziel: Ihren Geliebten, den Graf Du Barry, dem König höchst persönlich vorzustellen. Beim Treffen mit König Ludwig XV., der von "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp verkörpert wird, funkt es unverhofft zwischen Vaubernier und dem König – in ihr findet letzterer seinen Lebenssinn wieder. Die Liebe geht so weit, dass er das Mädchen von der Straße zum Entsetzen der Öffentlichkeit zu seiner offiziellen Favorit ernennt.



Mehr

Rita Wilson klärt auf

Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele geht es mitunter turbulent zu. Filmstars posieren mit ihren Kolleg:innen, Fotografen brüllen, um Aufmerksamkeit zu erlangen und Fans jubeln aus der Ferne. Wenig überraschend also, dass es in so einer Stress-Situation auch für einen alten Hollywood-Hasen wie Tom Hanks mal chaotisch zugeht.

Und auch der besagte Festivalmitarbeiter Vincent Chapalain, hat den Vorfall mittlerweile bei Twitter aufgeklärt. "Sie haben mich nur gefragt, ob sie mit dem Rest der Filmcrew (ich bin nicht der Sicherheitsdienst) an den Anfang des Teppichs zurückgehen sollen. Und bei dem Schreien der Fotografen sind sie gezwungen, laut zu sprechen", schrieb er dort.

Fans dürften also beruhigt sein: Tom Hanks darf auch weiterhin als einer der nettesten Schauspieler Hollywoods bezeichnet werden.

+++ Lesen Sie auch +++

Cultural Appropriation: Nach Shitstorm gegen die Sängerin: Tom Hanks' Sohn wendet sich an Adele - "Ruf mich an!"