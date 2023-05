Die 76. Filmfestspiele in Cannes neigen sich dem Ende zu. Zum Abschluss trafen sich noch mal große Stars aus Hollywood wie Jane Fonda, Eva Longoria und Quentin Tarantino auf dem roten Teppich an der Côte d'Azur.

Nach einem vierzehntägigen Schaulaufen wurde wie in jedem Jahr die "Goldene Palme" für den besten Film verliehen. Dieser heißbegehrte Preis ging in diesem Jahr an die Französin Justine Triet. Sie ist in 76. Filmfestspielen erst die ist dritte Frau, die die "Goldene Palme" gewinnt. Hauptdarstellerin ihres Dramas "Anatomy of a Fall" ist die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller. Der Film setzte sich gegen zwanzig Konkurrenten durch.

In "Anatomy of a Fall" verkörpert Hüller eine Autorin, die sich nach dem Tod ihres Manns vor Gericht verantworten muss. Sie wird verdächtigt, ihn getötet haben – doch eindeutig ist der Fall nicht und Zeugen gibt es keine. Das Paar hat einen blinden Jungen, der zur Zeit des Vorfalls mutmaßlich außer Haus war. Dem psychologischen Justiz-Drama geht es nicht vordergründig darum aufzuklären, was passiert ist. Stattdessen handelt es von der Grenze zwischen Fiktion und Realität und dem Scheitern einer Ehe. Hüller spielt eine undurchsichtige Frau mit vielen Facetten.

Cannes 2023 Glücksbringer: Sandra Hüller

Sandra Hüller schien in diesem Jahr ein Glücksbringer zu sein: Auch der zweitwichtigste Preis des Festivals ging an einen Film mit Sandra Hüller in einer Hauptrolle. Der britische Regisseur Jonathan Glazer gewann den Großen Preis der Jury für "The Zone of Interest".

"The Zone of Interest" handelt vom Leben des KZ-Kommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel), seiner Frau Hedwig (Hüller) und deren Familie. Der deutschsprachige Film, der auf einem Roman des kürzlich gestorbenen Autors Martin Amis basiert, wurde für seinen besonderen erzählerischen Zugang zum Holocaust gelobt. Glazer fokussiert sich auf das häusliche Leben von Höß und seiner Familie, die direkt am KZ Auschwitz ein luxuriöses Haus bewohnten. Von Auschwitz sehen die Zuschauer nur die Außenmauern oder einen rauchenden Schornstein. Das Grauen wird durch den starken Kontrast zum Leben der Familie Höß deutlich.

Das Festival fand dieses Jahr zum 76. Mal statt. US-Schauspielerin Jane Fonda überreichte Triet die Auszeichnung auf der Bühne. Und sagte: "Zum ersten Mal sind sieben Regisseurinnen im Wettbewerb. Das ist historisch."