Cannes Filmfestspiele 2023: Die heißesten Looks der After-Show-Partys

Die internationalen Filmfestspiele in Cannes laufen noch bis zum 27. Mai. Auch in diesem Jahr gibt es eine beeindruckende Gästeliste. Neben Film-Legenden wie Michael Douglas oder Harrison Ford, die schon an Tag eins und drei der Veranstaltung jeweils eine Ehrenpalme für ihr Lebenswerk erhielten, finden sich Stars wie Johnny Depp, Scarlett Johansson, Julianne Moore oder Uma Thurman auf dem roten Teppich zusammen. Hier sorgte bereits der ein oder andere Promi mit seinem Look für Aufsehen.

Bei der Premiere des Filmes "Firebrandes" erschien Topmodel Irina Shayk beispielsweise in einem schwarzen, bauchfreiem Leder-Look des Designerlabels Mowalola.

Abseits der Film- und Branchenteffen werden beim Filmfestival auch die Themen Mode und Stil diskutiert. So hat die Veranstaltung in der Vergangenheit schon häufig zu prägnanten Modemomenten geführt. Zu den aufregendsten Looks in der Geschichte der Filmfestspiele gehörten beispielsweise Prinzessin Dianas Kleid von Catherine Walker im Jahr 1987 oder Madonnas Kegel-BH von Jean Paul Gaultier 1991.

Doch spannende Looks finden sich in Cannes nicht nur auf dem Red Carpet, sondern auch – und vor allem – auf den zahlreichen After-Show-Partys, die im Anschluss an die Premieren stattfinden. Was die Stars hier in diesem Jahr trugen und welche Promis besonders glänzten.