Capital Bra ist zum vierten Mal Vater geworden. Das hat der Rapper in einer Instagram-Story verkündet.

Der Rapper Capital Bra (28) freut sich über die Geburt seiner Tochter. "Willkommen in der Familie, mein kleiner Engel", schrieb er in einer Instagram-Story zu einem Foto, auf dem er das Baby auf dem Arm hält. Das Gesicht der Kleinen ist mit einem Herzchen-Emoji verdeckt. "Bald habe ich meine eigene Großfamilie", schrieb der Musiker des Weiteren zu dem Bild und fügte Lach- und Herzchen-Emojis an.

"Selbst noch Kind im Kopf"

Ende Juni erklärte Capital Bra in einem Interview, dass er niemals gedacht hätte, dass er einmal vierfacher Vater werde. "Ich bin selbst noch ein bisschen Kind im Kopf. Aber man wird ja auch älter und erfahrener. Mit einem Kind, mit zwei, mit drei ... Mittlerweile weiß ich, wie ich Kinder erziehen muss." Er versuche, viel Zeit mit seinem Nachwuchs zu verbringen. "Ich muss mich auf viele Sachen vorbereiten, die neue Tour kommt, ich drehe Videoclips und tausend andere Sachen. Aber wenn ich Zeit habe, bin ich oft zuhause." Vor Kurzem hat der Musiker auch seine Partnerin geheiratet, mit der er bereits seit seiner Jugend liiert ist. "Meine Frau hat ihre Traumhochzeit bekommen, wie sie sie sich seit der Kindheit gewünscht hat", erzählte der Rapper, der sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält.