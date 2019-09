"Ich bin einfach besser, wenn ich verliebt bin. [...] Es fühlt sich einfach unglaublich an, wenn du nicht alleine bist, wenn du dich zusammen mit jemandem der Welt stellst."

Model und Schauspielerin Cara Delevingne (27, "Carnival Row") ist Hals über Kopf in ihre Freundin Ashley Benson (29, "Pretty Little Liars") verliebt. Diesen Eindruck vermittelt sie einmal mehr in einem neuen Interview mit der britischen Ausgabe der Frauenzeitschrift "Elle". Bereits vor gut zwei Wochen hatte Delevingne der "Marie Claire" erzählt, dass ihre Beziehung sehr "authentisch und natürlich" sei. Die beiden hatten sich 2018 am Set des Dramas "Her Smell" kennengelernt.