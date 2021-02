Sind sie mehr als nur Kollegen? Cara Delevingne und Jaden Smith sind in Hollywood bei einem romantischen Treffen fotografiert worden.

Was geht da zwischen Cara Delevingne (28, "Carnival Row") und Jaden Smith (22, "After Earth")? Wenn man die neuesten Paparazzifotos der beiden vom Valentinstag betrachtet, scheint die Sache klar: Auf den Bildern, die die "Daily Mail" veröffentlicht hat, treffen sich Smith und Delevingne auf einer Straße in West Hollywood. Er hat einen riesigen Strauß roter Rosen für seinen Co-Star dabei, zur Begrüßung küssen und umarmen sie sich liebevoll.

Jaden Smith und Cara Delevingne lernten sich 2017 kennen. Zuletzt arbeiteten sie als Hauptdarsteller zusammen in dem romantischen Drama "Life in a Year" ("Ein ganzes Leben in einem Jahr"). Darin spielt Smith den 17-jährigen Daryn, der das letzte Lebensjahr der sterbenskranke Isabelle (Delevingne) unvergesslich machen will.