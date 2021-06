© getty/Bennett Raglin / Getty Images for BET

US-Star Cardi B ist schwanger. Das gab sie bei den BET Awards mit einem Bauchfrei-Outfit bekannt und via Social Media mit einem Nacktbild.

US-Rapperin Cardi B (28) ist wieder schwanger. Dass sie und Ehemann Offset (29) das zweite Kind erwarten, bestätigte die Künstlerin am Sonntagabend eindrucksvoll bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem Gatten und der Gruppe Migos bei den BET Awards. Dabei kam sie in einem schwarzen, mit Strasssteinen verzierten Bodysuit auf die Bühne, der am Bauch durchsichtig war - und der den Blick auf ihren Babybauch freigab.

Nacktbild auf Instagram

Doch damit nicht genug. Die US-Musikerin gab die frohe Kunde gleichzeitig auch via Social Media bekannt. Auf Instagram postete sie ein Foto, das sie in seitlicher Pose nackt zeigt. Brust und Bauch sind dabei mit weißer Farbe bedeckt, ihre Hände umfassen den Babybauch. Ihr simpler Kommentar zu dem vielsagenden Bild: "No. 2!"

Belcalis Marlenis Almanzar, wie Cardi B gebürtig heißt, und Kiari Kendrell Cephus, so Offsets Geburtsname, sind seit 2017 verheiratet. Im Sommer 2018 kam Tochter Kulture Kiari zur Welt. Offset ist außerdem Vater von Tochter Kalea (6) und den Söhnen Kody (6) und Jordan (11). Die drei Kinder stammen aus früheren Beziehungen.