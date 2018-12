Er unterbrach ihre Live-Show, um sie zu bitten, zu ihm zurückzukommen, jetzt nimmt Cardi B (26, "Invasion of Privacy") ihren Ex Offset (27) in Schutz. Die Rapperin appellierte an ihre Fans, Offset nicht weiter in den sozialen Medien zu beschimpfen. In einem Video auf Instagram erklärte sie: "Ich weiß, viele sind sauer auf mich, weil sie das Gefühl haben, dass ich den Vater meines Babys verteidige. Sie glauben, ich werde mit ihm wieder zusammenkommen. Ich sage nicht, dass ich wieder zu ihm zurückgehe. Ich mag nur dieses Online-Mobbing nicht."

Offset hatte am Samstag in Los Angeles die Show von Cardi B beim "Rolling Loud"-Festival unterbrochen. Offenbar wollte er die Sängerin überzeugen, zu ihm zurückzukommen. Laut US-Medienberichten ist auf Fan-Videos zu sehen, dass Cardi B von der Entschuldigung auf der Bühne unbeeindruckt geblieben ist. Später schrieb er auf Twitter: "Alle meine Fehler sind öffentlich gemacht worden. Ich denke, es ist nur richtig, dass meine Entschuldigungen auch öffentlich gemacht werden." Auf dem US-Promi-Portal "TMZ" hatte sich nach der Trennung des Paars eine Frau zu Wort gemeldet, die behauptete, eine angebliche Ex-Geliebte von Offset zu sein.

"Nimm mich zurück"

Offset soll auf dem Festival nun ein Schild aus roten und weißen Rosen dabei gehabt haben, auf dem "Nimm mich zurück" stand. "Ich möchte dir einfach sagen, dass es mir leidtut. Persönlich vor der ganzen Welt. Was immer ich auch tun muss, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe", sagte der Künstler dann offenbar ins Mikrofon. Cardi B habe anschließend - ohne Mikrofon - mit ihrem Ex gesprochen, woraufhin dieser die Bühne verlassen habe.

Die Rapperin hatte Anfang Dezember bekanntgegeben, dass sie und ihr Mann nicht mehr zusammen seien. Die beiden Künstler wurden erst Anfang 2017 ein Paar, im September 2017 folgte schließlich die Hochzeit. Töchterchen Kulture Kiari Cephus wurde im Juli 2018 geboren.