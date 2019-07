Die werden aber schnell groß! Das musste jetzt auch US-Rapperin Cardi B (26) lernen. In einer Instagram-Story verriet Cardi, dass Töchterchen Kulture (1) ihre ersten Schritte gemacht hat. Zum Unglück für die Musikerin war Mama nicht anwesend, sondern traf sich offenbar mit Fans, als Baby-Papa Offset (27, "Father of 4") anrief, und ihr die frohe Botschaft mitteilte.

"Offset rief mich an, und ich sagte so, 'Ich bin auf einem Meet and Greet, ruf Hennessey (ihre Schwester, Anm. d. Red.) an, die passt auf Kulture auf", erzählte Cardi auf Instagram von dem Moment. "Und er ruft sie an und erzählt ihr, wie er die ersten beiden Schritte meines Babys gesehen hat. Er darf immer die guten Sachen sehen!"