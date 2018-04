Für Rapperin Cardi B (25, "Bodak Yellow") könnte es derzeit nicht besser laufen. Am Freitag erst veröffentlichte sie ihr erstes Album "Invasion of Privacy", nun gab sie live im Fernsehen noch eine weitere freudige Nachricht bekannt. In der Show "Saturday Night Live" enthüllte sie in einem eng anliegenden weißen Kleid ihren unübersehbaren Babybauch. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, Migos-Mitglied Offset (26), erwartet Cardi B ihr erstes Kind.

Aufnahmen aus dem Backstage-Bereich, die unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurden, zeigen Cardi B auf ihrem Weg in ihre Garderobe - dort wurde sie nach ihrem Auftritt in der Show von einer Menge Gratulanten empfangen. Die Erleichterung, dass ihr kleines Geheimnis endlich keines mehr sein muss, ist der Rapperin in dem Video deutlich ins Gesicht geschrieben. "Endlich bin ich frei", ließ sie die klatschende Menge wissen.