Familie oder Karriere? Eine Frage, die sich auch Rapperin Cardi B (25, "Bodak Yellow") stellte, nachdem sie erfuhr, dass sie schwanger sei. In einem Radio-Interview mit dem US-Sender "Power 105.1" gestand sie nun, dass sie sogar kurzzeitig über eine Abtreibung nachgedacht habe.

"Ich habe schon kurz irgendwie daran gedacht", so die 25-Jährige. Schließlich sei die Schwangerschaft so nicht geplant gewesen und außerdem liege ein Jahr mit viel Arbeit vor ihr. Erst kürzlich hat die Rapperin ihr erstes Album "Invasion of Privacy" veröffentlicht und dazu steht später im Jahr auch noch eine Tour mit dem R&B-Sänger Bruno Mars (32, "That's What I Like") an.

Dennoch sei sie zu dem Entschluss gekommen, dass sie sowohl mit einem Baby, als auch mit ihrer Karriere fertig werde: "Ich bin eine erwachsene Frau. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin reich und ich bin darauf vorbereitet", so Cardi B weiter. Es ist das erste Kind der Rapperin, das sie gemeinsam mit ihrem Verlobten, Migos-Mitglied Offset (26), erwartet.