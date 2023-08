Die Gebote liegen bisher bei rund 100.000 Dollar: Auf eBay kommt das Mikrofon unter den Hammer, das Rapperin Cardi B bei einem Auftritt ins Publikum warf. Was mit dem Geld passieren soll, weiß der Verkäufer schon.

Erst war es Gegenstand von Ermittlungen, jetzt wird es zum Bieterobjekt auf der Auktionsplattform eBay: Ein Tontechnik-Händler aus Las Vegas bietet das Mikrofon, das Cardi B ins Publikum warf, zum Verkauf an. Die Rapperin war am vergangenen Wochenende in einem Beachclub in Las Vegas aufgetreten und ausgerastet, nachdem ein Fan ihr sein Getränk ins Gesicht geschüttet hatte. Cardi B schleuderte daraufhin ihr Mikrofon in die Menge und ihre Sicherheitsleute griffen ein.

Mikrofon von Cardi B wird bei eBay versteigert

Nun soll das Mikro bei eBay unter den Hammer kommen. Die Gebote liegen vier Tage vor Ende der Auktion bereits bei fast 100.000 Dollar. Der Verkäufer namens Scott Fisher versichert in der Beschreibung, dass es sich um das Original-Mikro von Cardi B handele, da es mit der Aufschrift "Main" (etwa: Hauptmikro) gekennzeichnet sei. Er und sein Team würden regelmäßig Nachtclubs in Las Vegas mit technischer Ausstattung versorgen und auch für den Auftritt von Cardi B lieferten sie das Equipment. "Das Mikrofon funktioniert immer noch, wie ich (...) getestet habe, als es in den Laden zurückkam", heißt es in der Beschreibung.

Die Einnahmen aus der Auktion will Fisher sich nicht in die eigene Tasche stecken, sondern an zwei Vebände spenden. Die eine Hälfte soll an eine Einrichtung gehen, die sich für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen einsetzt. Die andere Hälfe will er einer Organisation überweisen, die sich um verwundete Veteranen kümmert. Deshalb bittet Fisher auch darum, dass nur Menschen bei der Auktion mitbieten, die den Betrag am Ende auch wirklich zahlen können.

Für Cardi B bleibt ihr Mikrofon-Wurf indes ohne Folgen. Nachdem eine Konterbesucherin Anzeige wegen Körperverletzung erstattet hatte, wurden die Ermittlungen gegen die Rapperin nun eingestellt. Der Fall sei wegen unzureichender Beweise geschlossen worden, teilte die Polizei in Las Vegas mit. Obwohl im Internet zahlreiche Videos von Cardi Bs Ausraster kursieren, zeigt keines eindeutig, ob das Mikrofon tatsächlich die Frau traf. Sie begrüßten die zügige Lösung der Angelegenheit seitens der Polizei, teilte das Anwaltsteam der Sängerin mit.

Quellen: "Page Six", eBay, "People"