Dieter Bohlen ist seit knapp einem Jahr auf Instagram unterwegs und hat bereits 878.000 Follower, die sich seine täglichen Updates ansehen: Unter #DietersTagesschau postet der DSDS-Juror nämlich regelmäßig lustige Videos aus seinem Privatleben. Immer mit dabei: Freundin Carina Walz.

Seit er sie vor die Smartphone-Kamera zog, damit sie sich den Followern vorstellt, ist sie fester Bestandteil des Accounts. "Dieter Bohlen mit Carina" steht seither in der Account-Beschreibung. Die Fans finden Dieters bisher eher zurückhaltende bessere Hälfte richtig gut, wie sie immer wieder in den Kommentaren verlauten lassen. Und das nicht nur wegen ihrer sympathischen Art, sondern auch wegen ihres attraktiven Körpers.

Im neuesten Clip ist Carina zwar gar nicht zu sehen – aber sie stiehlt Dieter dennoch die Show. Das Szenario: Dieter Bohlen und Carina spielen am Strand Beachball. Während Dieter seine Follower mal wieder mit lustigen Sprüchen unterhält und beim Spielen aus seinem Privatleben erzählt, hält Carina das Handy zum Filmen – und spielt dennoch einwandfrei mit.

Carina managed Dieter Bohlens Instagram-Account

Die Follower finden das super: "Also Carina ist besser, die kann sogar nebenbei filmen, sorry Dieter", "Kompliment auch an Carina! Filmen und dabei spielen ist auch nicht ohne" oder "Also ich finde ja, Carina ist mal noch nen Tacken besser als du beim Beachball. Sie filmt und ist dann aber noch so treffsicher, dass der auch bei dir landet und trotzdem filmt sie MEGA gut", schreiben die User unter das kurze Video. Aber auch Dieter wird von den Fans gelobt.

Sowieso liest man auf dem Account von Dieter Bohlen nur äußerst selten negative Kommentare – gar nicht selbstverständlich für den öffentlichen Account eines Promis. Aber die beiden tun auch etwas dafür: So antwortet Carina zum Beispiel fleißig auf die Fragen der User. Als Bezeichnung geben Carina Walz und Dieter Bohlen übrigens passenderweise Folgendes an: "Meganer sind die freundlichste Community der Welt." "Meganer" nennen sie sich und ihre Community, weil Dieter durch die häufige Nutzung des Wortes "mega" bzw. "megamäßig" bekannt ist.

