Geburtstage werden gerne mit der Familie gefeiert, das ist auch bei den königlichen Familien in Europa nicht anders. Gemeinsame Selfies hingegen sind eher die Ausnahme: Umso mehr freuen sich Royal-Fans über den neuen Instagram-Post von Prinz Carl Philip von Schweden (39). Von der gestrigen Feier zum 73. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf postete er ein Bild mit seinem Vater. Im Sonnenlicht stehen beide am Rande der Geburtstagsparade vor dem Stockholmer Schloss, dem Protokoll entsprechend natürlich in schicker Uniform.

Die jährliche Geburtstagsfeier findet immer am königlichen Schloss und Amtssitz in Stockholm statt, obwohl die Königsfamilie schon seit 1982 in der Sommerresidenz Schloss Drottningholm zuhause ist. Carl Philip, Herzog von Värmland, ist der einzige Sohn der Familie und wurde ursprünglich als Kronprinz geboren, doch schon im Alter von einem Jahr wurde die Thronfolgeregelung zugunsten seiner älteren Schwester Victoria (41) geändert.