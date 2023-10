Vor vier Jahren erhielt sie die Diagnose: Carla Bruni erkrankte an Brustkrebs

In den Neunzigern war sie eines der Supermodels, später sorgte ihre Ehe mit Nicolas Sarkozy für Schlagzeilen. Auf Instagram hat Carla Bruni jetzt öffentlich gemacht, dass sie gegen den Brustkrebs kämpfte.

Die Sängerin und frühere französische First Lady Carla Bruni hat eine überstandene Brusterkrankung öffentlich gemacht. In einem auf Instagram veröffentlichten Video zeigt die Frau von Frankreichs früherem Staatschef Nicolas Sarkozy Schilder mit verschiedenen Aufschriften. Auf dem ersten Schild steht: "Vor vier Jahren wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert."

Sie habe eine Operation, Bestrahlungs- und Hormontherapie durchlaufen. "Aber ich hatte Glück: Mein Krebs war noch nicht aggressiv", berichtet die 55-jährige. Der Krebs habe keine Zeit gehabt, sich auszubreiten. Deshalb betont Bruni: "Jedes Jahr, am selben Datum, gehe ich zur Mammographie. Hätte ich das nicht jedes Jahr gemacht, hätte ich meine linke Brust heute nicht mehr."

Carla Bruni spricht über Brustkrebsdiagnose, um andere Frauen zu ermutigen

Die Sängerin, die zunächst als Model weltbekannt wurde, erklärt, sie habe sich lange gescheut, über ihre gesundheitlichen Probleme zu sprechen. Nun mache sie ihre Brustkrebs-Erkrankung jedoch öffentlich, um andere Frauen zu ermutigen, regelmäßig zur Mammographie zu gehen. "Euer Leben hängt davon ab", appelliert Bruni.

Brunis Erklärung erfolgte anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober. Dieser wird alljährlich weltweit dazu genutzt, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Erst kürzlich hatte Brunis frühere Model-Kollegin Linda Evangelista über ihre Brustkrebs-Erkrankung gesprochen. Bei ihr wurde der Krebs im Dezember 2018 bei ihrer jährlichen Mammografie diagnostiziert. Sie habe sich dann "ohne zu zögern" beide Brüste entfernen lassen, berichtete die 58-Jährige dem "Wall Street Journal". Im vergangenen Jahr entdeckte Evangelista allerdings einen weiteren Knoten in ihrer Brust – der Krebs war zurückgekehrt. Sie unterzog sich erneut einer Operation, Bestrahlung und Chemotherapie. "Ich ging einfach in diesen Modus über, den ich kenne – einfach tun, was man tun muss und es durchstehen. Und genau das habe ich getan", sagte Evangelista.