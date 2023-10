Carla Bruni will mit ihren offenen Worten Frauen erreichen.

Carla Bruni hat bei Instagram erklärt, dass sie vor vier Jahren eine Brustkrebsdiagnose erhielt. Mit ihrem Post will sie Frauen warnen.

Carla Bruni (55) hat in einem Instagram-Post offen über ihre Brustkrebsdiagnose vor vier Jahren erzählt. In einem Clip hält die Ehefrau des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy (68) Schilder mit ihrer Botschaft der Reihe nach in die Kamera. Auf einem weiteren Bild ist die Botschaft auch noch einmal zu lesen. "Vor vier Jahren wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert. OP, Strahlentherapie, Hormontherapie. Ich habe die normale Behandlung bei dieser Art von Krebs durchlaufen. Aber ich hatte Glück: Mein Krebs war noch nicht aggressiv", erklärt Bruni.

"Euer Leben hängt davon ab"

Der Krebs habe keine Zeit gehabt, sich auszubreiten. Deshalb betont die 55-Jährige: "Jedes Jahr, am selben Datum, gehe ich zur Mammographie. Hätte ich das nicht jedes Jahr gemacht, hätte ich meine linke Brust heute nicht mehr." Sie wolle mit ihrem Posting keine Details zu ihrer Gesundheit preisgeben. "Ich habe lange gezögert, bis ich mich dazu entschlossen habe, darüber zu reden. Nein, ich möchte eine wichtige Botschaft an alle Frauen senden, die das lesen: Geht jedes Jahr zur Mammographie. Geht zur Mammographie. Euer Leben hängt davon ab."

Carla Bruni nutzte den Brustkrebsmonat Oktober für ihren wichtigen Appell. In den kommenden Wochen wird auf unterschiedliche Weise auf die Situation von Erkrankten aufmerksam gemacht und Themen wie Prävention und Früherkennung werden in den Fokus gestellt.