Regisseurin und Produzentin Carmen Chaplin (42) will ihrem berühmten Großvater Charlie Chaplin (1889-1977) Tribut zollen und plant einen Film über ihn, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet. "Charlie Chaplin, a Man of the World" wird sich mit den Wurzeln und dem Erbe des legendären Komikers und Satirikers beschäftigen.

"Etwas, worauf er stolz war"

Die Dokumentation wird laut "Variety" Charlie Chaplin und seine Roma-Wurzeln in den Mittelpunkt stellen. Bereits in seiner Autobiographie hatte der Komiker offenbart, dass seine Eltern beide der Minderheitengruppe angehören. Später wurde darüber berichtet, dass der Komiker nicht in London, sondern im Wohnwagen einer Roma-Gemeinde in der Nähe von Birmingham zur Welt gekommen sein soll. Abschließend belegt ist das jedoch nicht. Ihr Großvater sei sich seiner Roma-Wurzeln sehr bewusst gewesen, erklärte Carmen Chaplin gegenüber "Variety". "Er erzählte meinem Vater und seinen anderen Kindern davon. Es war etwas, auf das er stolz war, das aber oft übersehen wurde", so Carmen Chaplin.

"In der Dokumentation verschmelzen Animationen, Filmausschnitte, Interviews mit Künstlern und Chaplins Kindern und aktuelles Filmmaterial des heutigen Roma-Lebens", heißt es in einem gemeinsamen Statement der Filmemacher. Carmen Chaplin wird nicht nur als Regisseurin, sondern auch als Co-Autorin der Doku fungieren. Laut "Variety" ist der Film ein Novum, da sich noch niemand aus der Chaplin-Familie auf künstlerische Art einem Film über Charlie Chaplin gewidmet hat.

Carmen Chaplin ist die Tochter des US-Schauspielers Michael Chaplin (73). Er stammt aus der vierten Ehe des Komikers Charles Chaplin mit Oona O'Neill (1925-1991).