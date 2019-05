Schauspieler Carmine Caridi ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Bekannt wurde der US-Amerikaner vor allem durch die Filme "Der Pate II", in dem er Carmine Rosato spielte, und "Der Pate III". Darin verkörperte er den Chicago-Outfit-Boss Albert Volpe. Wie Chazz Palminteri (67), ebenfalls Schauspieler und Freund Caridis, dem US-Portal "TMZ" bestätigt haben soll, starb der "Der Pate"-Star am Mittwoch in einem Krankenhaus in Los Angeles.

Für Schlagzeilen fernab der Leinwand sorgte Caridi im Jahr 2004. Als Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die jährlich die Oscars verleiht, hatte er Filmmaterial an Dritte weitergegeben und somit gegen Urheberrechte verstoßen. Die Folge: Er wurde von der Academy ausgeschlossen und ging damit als erstes verwiesenes Mitglied überhaupt in die Geschichte ein. Im Jahr 2017 folgte ihm schließlich Filmproduzent Harvey Weinstein.