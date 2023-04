In den 1980er-Jahren startete Carol Locatell in Hollywood durch. Ihre Darstellung im fünften Teil der Horrorfilm-Serie "Freitag der 13." machte sie berühmt.

Als "Horror-Mum" wurde sie 1985 durch den Film "Freitag der 13." berühmt. Nun ist Carol Locatell im Alter von 82 Jahren verstorben.

Schauspielerin Carol Locatell (1940-2023) ist ihrem langen Krebsleiden erlegen. Die Amerikanerin wurde vor allem für ihre Darstellung der vulgären Mutter Ethel Hubbard in dem Horrorfilm "Freitag der 13. - Ein neuer Anfang" aus dem Jahr 1985 bekannt. Es war der fünfte Teil der Horrorfilmreihe "Freitag der 13.". Locatell starb am 11. April im Alter von 82 Jahren in ihrem Haus in Sherman Oaks.

Ihr Agent und ihr Filmsohn würdigen sie

Locatells langjähriger Agent, Peter Strain, teilte "Entertainment Weekly" eine Erklärung im Namen ihrer Familie mit: "Carol Locatell ist letzte Woche an Krebs gestorben. Sie war eine wunderbar vielseitige Schauspielerin, deren Karriere sich über Jahrzehnte am Broadway, in Spielfilmen und im Fernsehen erstreckte. Sie war umgeben von ihrem langjährigen Ehemann und engen Freunden."

Auch Ron Sloan, der in "Freitag der 13." ihren Filmsohn Junior spielte, würdigte sie in einem Statement auf seiner Facebook-Seite: "Liebste Freunde, Fans und Horror-Familie, auch wenn es mir das Herz brich, muss ich mit großer Trauer verkünden, dass meine 'Freitag der 13. - Teil 5'-Mutter Carol Locatell gestorben ist. Sie hat viele Jahre lang gegen den Krebs angekämpft. Die meiste Zeit davon glaubte ich, dass sie dem Krebs den Arsch versohlen würde, weil sie so eine knallharte Lady war."

Sie spielte in mehr als 70 Filmen und Serien mit

Locatell wirkte in mehr als 70 Film- und Fernsehproduktionen mit. Selbst im hohen Alter war sie noch aktiv. So spielte sie 2019 im Alter von 78 Jahren in der Serie "Shameless" mit. Zudem war sie in bekannten Serien wie "MASH", "Ally McBeal", "Mad Men", "Scandal", "NCIS" und "Grey's Anatomy" zu sehen.