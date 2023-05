Vor der anstehenden Fußball-WM hat Komikerin Carolin Kebekus zur musikalischen Unterstützung den WM-Song "Wir Ihr Alle Eins" aufgenommen.

Vom 20. Juli bis 20. August soll in Australien und Neuseeland die 9. Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen stattfinden. Die deutschen WM-Teilnehmerinnen erhalten im Vorfeld des Turniers Unterstützung von der beliebten Komikerin Carolin Kebekus (43). Sie hat am Donnerstag auf YouTube und in sozialen Netzwerken ihren WM-Song mit dem Titel "Wir Ihr Alle Eins" veröffentlicht.

Diese Nationalspielerinnen sind im Musikvideo zu sehen

Im dazugehörige Musikvideo sind neben Sängerin Kebekus auch die Vize-Europameisterinnen Lina Magull, Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann, Nicole Anyomi, Sophia Kleinherne und Sara Doorsoun zu sehen.

Auch die heutige Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" (22:50 Uhr im Ersten) steht ganz im Zeichen der bevorstehenden Fußball-WM der Frauen. So ist die noch ausstehende Vergabe der Übertragungsrechte ebenso Thema wie die sogenannte "Viererkette der Probleme", mit der Fußballerinnen nach wie vor zu kämpfen haben: Bezahlung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wertschätzung und der Mangel an Frauen in Funktionärsposten.