Die beiden Regie-Stars Caroline Link und Dominik Graf haben sich getrennt. "Aber wir sind ja trotzdem miteinander verbunden", sagt sie.

Oscarpreisträgerin Caroline Link (57, "Nirgendwo in Afrika") und der Münchner Star-Regisseur Dominik Graf (68, Jubiläums-"Tatort: In der Familie") haben sich getrennt. Das bestätigte die 57-Jährige dem Magazin "Bunte". Wer nach fast 30 gemeinsamen Jahren nun einen filmreifen Rosenkrieg erwartet, liegt allerdings weit daneben.

Zu ihren Zukunftsaussichten sagt die gebürtige Hessin: "Ich freue mich drauf, weil ich Gott sei Dank einen Beruf habe, der mich erfüllt", so Link. Mit Blick auf die 2002 geborene gemeinsame Tochter des Ex-Paares erklärt sie weiter: "Mein Kind ist in Paris, Dominik in München, ich werde ab August in Berlin für eine neue Serie drehen. So macht jeder sein Ding, aber wir sind ja trotzdem miteinander verbunden." Und sie fügt an: "Solange jeder von uns glücklich ist, bin ich es auch."