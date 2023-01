von Catrin Bartenbach Sie erlebte Schicksalsschläge und persönliche Tragödien, wurde von der Presse verfolgt und von Royal-Fans verehrt. Zum 66. Geburtstag blickt stern-Kolumnistin Catrin Bartenbach auf das bewegte Leben von Prinzessin Caroline von Hannover.

In ihrer Jugend, in den 1970er- und 1980er-Jahren, war sie der Inbegriff der glamourösen, schönen und jungen Prinzessin: Caroline von Hannover. Als Tochter eines Fürsten und der Hollywood-Legende Grace Kelly waren ihr Ruhm und Ehre sozusagen schon mit in die Wiege gelegt, die in dem berühmten, rosa schimmernden Palast auf den steilen Felsen von Monaco stand.