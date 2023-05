Zu der Zeremonie zu Carrie Fishers Stern auf dem Walk of Fame hat ihre Tochter Fishers Geschwister nicht eingeladen. Das ist der Grund.

Der 2016 verstorbenen "Star Wars"-Ikone Carrie Fisher (1956-2016) wird posthum eine besondere Ehrung zuteil. Die Darstellerin von Prinzessin Leia wird auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood mit einem Stern geehrt. Fishers Tochter, die Schauspielerin Billie Lourd (30), wird an der Zeremonie teilnehmen und den Stern enthüllen. Fishers Geschwister Todd (65), Joely (55) und Tricia Leigh Fisher (54), sind hingegen nicht eingeladen. Nachdem diese ihren Unmut darüber in den sozialen Medien und in Statements für das US-Promiportal "TMZ" gezeigt hatten, gab nun auch Lourd ein Statement ab.

"Aus dem Tod meiner Mutter Kapital geschlagen"

Laut "Hollywood Reporter" bestätigt sie darin, dass sie Fishers Geschwister nicht zu der Zeremonie an diesem Donnerstag (4. Mai) eingeladen hat. "Sie wissen warum", erklärt Lourd. "Tage nach dem Tod meiner Mutter entschieden sich ihr Bruder und ihre Schwester dafür, ihre Trauer öffentlich zu verarbeiten und aus dem Tod meiner Mutter Kapital zu schlagen, indem sie mehrere Interviews führten und einzelne Bücher für viel Geld verkauften, wobei der Tod meiner Mutter und meiner Großmutter das Thema war", führt sie aus. Sie hätten sie nie konsultiert oder darüber nachgedacht, "wie sich dies auf unsere Beziehung auswirken würde", heißt es in Lourds Erklärung. "Obwohl ich anerkenne, dass sie jedes Recht haben, zu tun, was sie wollen, waren ihre Handlungen in der schwierigsten Zeit meines Lebens sehr verletzend für mich."

Todd Fisher hatte zuvor "TMZ" erklärt, dass es "herzzerreißend und schockierend" für ihn gewesen sei, "dass ich absichtlich von der Teilnahme an diesem wichtigen Event für meine Schwester Carrie ausgeschlossen wurde". Seine beiden Schwestern erklärten in einem Instagram-Post: "Aus irgendeinem bizarren, fehlgeleiteten Grund hat unsere Nichte beschlossen, uns nicht in diesen epischen Moment in der Karriere unserer Schwester einzubeziehen. Carrie hätte definitiv gewollt, dass ihre Geschwister dabei sind. "

Todd Fisher hat sich nach Billie Lourds Statement noch einmal geäußert und verteidigt. In der Erklärung, die "The Wrap" vorliegt, betont er: "Wir haben jeden Versuch unternommen, mit Billies Team über die Einladung zu sprechen, bevor wir irgendwelche öffentlichen Kommentare abgegeben haben." Er bestreitet zudem Billie Lourds Vorwurf, er habe von Carrie Fishers Tod profitiert: "Ich habe weder aus dem Tod von Carrie noch aus dem Tod meiner Mutter Debbie Kapital geschlagen und wollte Billie in keiner Weise verletzen. [...] Nach sieben Jahren habe ich nun endlich erfahren, wo sie steht. Aber können wir nicht für einen Moment zusammenstehen, unsere Differenzen beiseitelegen und Carrie Fishers Vermächtnis so feiern, wie sie es verdient hat und wie sie es gewollt hätte?"

Carrie Fisher war am 27. Dezember 2016 mit 60 Jahren verstorben, nachdem sie auf einem Flug von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten hatte. Fishers Mutter und Lourds Großmutter, Debbie Reynolds (1932-2016), starb am Tag darauf mit 84 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.