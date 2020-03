View this post on Instagram

Der erste Termin nach meiner OP-bedingten, 6-wöchigen Pause ist ein besonderer Anlass: In Köln wird – auch in diesen bewegten Zeiten – der Dreh zur 8. Staffel von „Höhle der Löwen“ fortgesetzt. Wegen der Corona-Krise dreht VOX mit Minimalbesetzung. Ich bin froh, wieder dabei sein zu können. Wie ihr wisst, wurde mir nach einer Hautkrebs-Diagnose vor 6 Wochen ein Stück meiner Nase entfernt. Insgesamt waren es 3 OPs zur Tumor-Entfernung und eine Rekonstruktionschirurgie. Die Heilung ist gut verlaufen und die Schwellungen sind fast weg, eine Narbe bleibt. Für den Dreh am Set wird diese überschminkt. Glücklicherweise ist für meine Investorennase das Gespür wichtiger als die Optik. Doch in diesen Tagen geht es darum nicht. Vielmehr denke ich an alle, die besonders unter dem Corona-Virus leiden – ob direkt oder indirekt. Bei all den Problemen, die dadurch gerade entstehen, für die Gesundheit vieler Menschen, aber auch für die Wirtschaft und unseren Alltag. Das schärft die Sicht auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben: Gesundheit und Familie. Danke allen Menschen, die in Praxen, Krankenhäusern und Apotheken arbeiten und sich um unsere Gesundheit kümmern. Auch an all diejenigen, die in diesen Tagen unsere Versorgung an Nahrungsmitteln sicherstellen. Sie alle sind die echten Helden.