In seinem neuen Buch erzählt Carsten Maschmeyer von einem seiner dunkelsten Kapitel in seinem Leben. Der Unternehmer war süchtig nach Medikamenten.

In seinem neuen Buch "Die 6 Elemente des Erfolgs" will Carsten Maschmeyer seinen Leser*innen Tipps geben, wie sie ihr Leben verändern können. Dass er selbst schwere Zeiten durchgemacht hat, um heute da zu sein, wo er ist, verrät er ebenfalls.

Carsten Maschmeyer war tablettensüchtig

Angefangen hatte alles mit zu viel Arbeit. Maschmeyer schlief nicht genug, die Belastung wurde zu groß. "18-Stunden-Tage und enormer Leistungsdruck hatten zu einem Burn-out mit Schlafstörungen geführt. Nachts war ich völlig erschöpft, aber trotzdem hellwach", erläutert er auf Instagram. Von seinem behandelnden Arzt habe er damals Tabletten verschrieben bekommen. "Stilnox, ein Medikament, das so ähnlich wirkt wie Valium", erklärt er in dem Buch. Doch eine halbe Tablette habe irgendwann nicht mehr zum Schlafen gereicht. Und so habe Maschmeyer angefangen, Pillen im "zweistelligen Bereich" einzunehmen.

Richtig schlimm wurde es um 2007 herum – beruflich wie privat. Er sei aus dem Unternehmen AWD gedrängt worden und seine Ehe zu Ex-Frau Bettina sei am Ende gewesen. "Und so betäubte ich mich. Tag für Tag", offenbart Maschmeyer laut "Bild"-Zeitung in seinem Buch. Die Schlaftabletten habe er "wie Tic-Tac-Bonbons" geschmissen und darauf geachtet, dass keiner etwas mitbekommen würde. "Als Nebenwirkung der Pillen kam eine Depression dazu", schreibt er auf Instagram.

Entzug und die große Liebe

Mit Anfang 50 machte der heute 62-Jährige einen Entzug. "Ich war mir selbst so fremd wie nie zuvor, aber gewillt, dafür zu kämpfen, dass sich alles ändert, dass dieser Tag der erste Tag meines neuen Lebens wird", schreibt er in "Die 6 Elemente des Erfolgs".

Gerettet habe ihn die Beziehung zu Schauspielerin Veronica Ferres, wie er verrät. Ferres und der Finanzunternehmer sind seit 2009 ein Paar, heirateten im September 2014 in Nizza.

Quelle: "Bild"-Zeitung / Instagram maschmeyer