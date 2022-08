Casey Affleck heißt seine Schwägerin Jennifer Lopez via Instagram in der Familie willkommen. Er hatte die Hochzeit seines Bruders verpasst.

Bei der Hochzeitsfeier seines Bruders Ben Affleck (50) mit Jennifer Lopez (53) am Wochenende glänzte Casey Affleck (47) mit Abwesenheit. Via Instagram hat der Schauspieler seine Schwägerin nun aber in der Familie begrüßt.

"Gute Dinge sind es wert, dass man auf sie wartet", schreibt Casey Affleck. Eine Anspielung auf die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez. Die Stars waren zwischen 2002 und 2004 schon einmal ein Paar. Doch eine für September 2003 geplante Hochzeit platzte. Der Oscarpreisträger ("Manchester by the Sea") postete zu seiner Botschaft ein Bild der Drei aus dieser Zeit.

"Auf Irrungen und Wirrungen, neue Anfänge und das Entdecken neuer Quellen der alten Liebe", so Casey Affleck weiter. "Mach dich auf ein paar echte Dysfunktionen gefasst", scherzt er. Und dann im Ernst: "Jen, du bist ein Juwel. Wir lieben dich so sehr!!".

Darum verpasste Casey Affleck die Hochzeit seines Bruders

Der großen Hochzeitsfeier am Samstag in der Nähe von Savannah, genauer gesagt im Vorort Riceboro im US-Bundesstaat Georgia, blieb Casey Affleck fern. Ein Paparazzo sichtete ihn stattdessen in Los Angeles beim Kaffee holen. Auf die Frage, warum er nicht bei seinem Bruder sei, murmelte Affleck etwas von "anderen Dingen", die er zu tun habe. Gegenüber "People" sprach ein Insider von "elterlichen Pflichten" des Schauspielers. Casey Affleck hat mit seiner Ex-Frau Summer Phoenix (43) die Söhne Indiana (18) und Atticus (14).

Ben und Casey Affleck pflegen ein gutes Verhältnis, sowohl privat als auch beruflich. Casey spielte in mehreren Filmen mit, an denen sein älterer Bruder beteiligt war, von "Good Will Hunting" bis "Gone Baby Gone".