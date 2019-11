Filmikone Catherine Deneuve (76, "Dancer in the Dark") hat einen leichten Schlaganfall erlitten. Das berichtet die französische Zeitung "Le Parisien" unter Berufung auf die Familie der Schauspielerin. Deneuve sei laut einer Mitteilung in ein Krankenhaus in Paris eingeliefert worden.

Sie habe nach dem leichten Schlaganfall keine motorischen Defizite erlitten, brauche aber "einige Zeit Ruhe", wie die Familie berichtet. Aktuell dreht sie den Film "De son vivant" mit Benoît Magimel in der Region Paris. Am Dienstag war sie laut "Le Parisien" dort noch am Set gesichtet worden.

Catherine Deneuve zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen der französischen Filmwelt. Seit ihrem Filmdebüt im Jahr 1957 war sie in über 130 Filmen zu sehen. Zu ihren bekanntesten Werken zählen etwa "Ekel" (1965) von Roman Polanski, "Belle de Jour - Schöne des Tages" (1967) von Luis Buñuel oder "Begierde" (1983) von Tony Scott. Zuletzt sah man sie in "La verité" an der Seite von Juliette Binoche (55, "Chocolat").