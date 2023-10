Die Schauspielerei wurde Deneuve in die Wiege gelegt: Ihre Mutter Renée Deneuve war Theaterschauspielerin, ihr Vater Maurice Dorléac Filmschauspieler und Leiter der Synchronstudios von Paramount. So wundert es auch nicht, dass sie 1957 im Alter von nur 13 Jahren – ohne jemals Schauspielunterricht genommen zu haben – ihre erste Rolle in "Les Collégiennes" erhielt. Deneuve wuchs als zweitjüngste von vier Schwestern auf – ihre älteste Schwester Françoise arbeitete schon vor ihr mit Star-Produzenten wie Truffaut, René Clair, De Broca oder Polanski zusammen, holte sie ins Filmgeschäft, wobei Deneuve lange in ihrem Schatten stand. Mehr